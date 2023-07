Governo: da Cdm ok a decreto istitutivo Garante diritti persone con disabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di un organo collegiale composto da Presidente e da due componenti, in possesso di notoria indipendenza, specifica e comprovata professionalità, comprovata conoscenza, competenza ed esperienza nel campo della tutela dei diritti umani e in materia di contrasto delle forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità. Il presidente e i componenti del collegio sono nominati con determinazione assunta d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi. La durata dell'incarico è stabilita in quattro anni, rinnovabile esclusivamente per una sola volta. Si individua il regime di incompatibilità, che concerne sia un lasso temporale antecedente alla nomina (cosiddettà "incompatibilità in entrata") sia un periodo successivo alla scadenza del mandato (cosiddettà "incompatibilità in uscita"), allo scopo di assicurare le più elevate garanzie di autonomia e indipendenza. È inoltre sancito il principio di esclusività che impedisce ai membri del garante di assumere altri incarichi nel corso dell’espletamento del mandato. (Com)