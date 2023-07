Usa: Blinken su tappa del vicepresidente di Taiwan, eventuali azioni provocatorie cinesi sarebbero ingiustificate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina non ha motivo di sfruttare il passaggio negli Stati Uniti del vicepresidente di Taiwan, Lai Ching-te, che farà sosta negli Usa prima della sua visita in Paraguay al via il 14 agosto, per commettere nuove azioni provocatorie. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, durante una conferenza stampa a Washington. “Si tratta di un passaggio assolutamente in linea con quanto avvenuto in altre occasioni passate: gli Stati Uniti rimangono determinati a garantire la stabilità nello stretto di Taiwan, e non hanno alcuna intenzione di cambiare lo status quo nella regione”, ha detto. (Was)