Governo: da Cdm ok a regolamento per semplificazione autorizzazione circolazione prova di veicoli

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni e del ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi con decreto del presidente della Repubblica, che introduce modifiche al decreto del presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, in materia di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli. Lo rende noto la presidenza del Consiglio. Il testo, tra l’altro, prevede che: l’autorizzazione alla circolazione di prova sia rilasciata, per la circolazione su strada, sia per i veicoli non ancora immatricolati, sia per i veicoli già immatricolati, anche se privi di revisione in corso di validità; il numero di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare sia contingentato in ragione del tipo di attività esercitata e del numero di addetti dei quali dispone. In coerenza con il complessivo assetto del programma di transizione digitale della pubblica amministrazione, si semplificano i procedimenti di rilascio, rinnovo e revoca dell’autorizzazione alla circolazione di prova, che saranno gestiti esclusivamente in via telematica.(Com)