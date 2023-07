Italia-Usa: eccellenze italiane protagoniste ad un evento all’Onu organizzato dalla sottosegretaria Tripodi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le eccellenze gastronomiche italiane e i vini del Sannio saranno protagonisti dell’evento enogastronomico organizzato alle Nazioni Unite, con la partecipazione della sottosegretaria agli Esteri, Maria Tripodi, per celebrare il 25mo anniversario dello Statuto di Roma, istitutivo della Corte penale internazionale. La serata, riferisce una nota, sarà inaugurata dalla sottosegretaria; dal presidente dell’Assemblea degli Stati membri della Corte, Silvia Fernandez de Gurmendi; e da Deborah Bergamini, deputata e membro dell’Assemblea parlamentare del Mediterraneo. All’evento parteciperanno circa 150 delegati provenienti da oltre 60 tra Stati membri e osservatori della Corte, oltre ai rappresentanti di organizzazioni non governative. L’appuntamento, co-organizzato dalla rappresentanza permanente italiana alle Nazioni Unite in collaborazione con il Consorzio di tutela dei vini del Sannio, esalterà alcune tra le migliori eccellenze della cucina italiana, candidata dal governo italiano presso l’Unesco come patrimonio immateriale dell’umanità. (Was)