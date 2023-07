Mafie: Cdm, commissariato comune di Orta Nova nel Foggiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri di oggi, su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in considerazione delle accertate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata, ha deliberato l’affidamento a una commissione straordinaria, per la durata di diciotto mesi, della gestione del comune di Orta Nova (FG), il cui Consiglio è stato già sciolto a causa alle dimissioni del sindaco. Lo rende noto la presidenza del Consiglio. Inoltre, in considerazione della necessità di completare l’opera di risanamento dell’amministrazione, il Consiglio dei ministri ha deliberato la proroga, per la durata di sei mesi, dello scioglimento del Consiglio comunale di Trinitapoli (Barletta–Andria–Trani).(Com)