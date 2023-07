Amministrative: Cdm, Comuni commissariati per mafia al voto il 22 e 23 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri di oggi, su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ai sensi dell’articolo 143, comma 10, del decreto legislativo 267/2000, ha individuato nei giorni 22 e 23 ottobre 2023 le date per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi di governo dei Comuni interessati da una gestione commissariale per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso la cui scadenza cada nel secondo semestre dell’anno. A oggi, tali Comuni sono: Foggia, Villaricca (Napoli), Nocera Terinese (Catanzaro), Simeri Crichi (Catanzaro) e Rosarno (Reggio Calabria). Lo rende noto la presidenza del Consiglio.(Com)