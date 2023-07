Governo: ecco le nomine deliberate dal Cdm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Interno, ha deliberato: la nomina a prefetto del dirigente generale di pubblica sicurezza dottor Maurizio Masciopinto, con contestuale collocamento a disposizione con incarico ai sensi dell'articolo 127 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; il collocamento in posizione di fuori ruolo del dirigente generale di pubblica sicurezza dottor Leopoldo Laricchia, per assumere le funzioni di dirigente dell'ispettorato di P.S. "Camera dei deputati", a decorrere dal 1 ottobre 2023; il rientro dalla posizione di fuori ruolo, con contestuale collocamento in posizione di disponibilità, del dirigente generale di pubblica sicurezza dottor Giancarlo Pallini; la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza dei dirigenti superiori della Polizia di Stato, dottor Andrea Valentino, con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, e dottor Gaetano Bonaccorso". Lo rende noto la presidenza del Consiglio. (Com)