Governo: Cdm non impugna nessuna delle 22 leggi regionali esaminate

- Il Consiglio dei ministri di oggi, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato 22 leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha quindi deliberato di non impugnare: la legge della regione Abruzzo n. 22 del 17/05/2023, recante “Modifiche alle leggi regionali 146/1996, 22/2022, 24/2022, 47/2022, 5/2023, 6/2023, 7/2023, 10/2023 e 11/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili"; la legge della regione Toscana n. 23 del 19/05/2023, recante "Disposizioni in materia di personale delle strutture di supporto agli organi politici. Abrogazione della l.r. 2/2023, reviviscenza di talune disposizioni e modifiche alla l.r. 1/2009"; la legge della regione Calabria n. 20 del 19/05/2023, recante "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 novembre 2020, n. 25 (promozione dell’istituzione delle comunità energetiche da fonti rinnovabili)"; la legge della regione Calabria n. 21 del 19/05/2023, recante "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 agosto 2018, n. 28 (disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi e istituzione del registro regionale)"; la legge della regione Sardegna n. 6 del 19/05/2023, recante "Disposizioni in materia di indebitamento delle aziende del Sistema sanitario, di attuazione di programmi europei e abrogazione di norme"; la legge della regione Puglia n. 9 del 22/05/2023, recante "Introduzione del metodo del budget di salute per la realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati in Regione Puglia, modifiche alle leggi regionali 30 novembre 2022, n. 30 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024), 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e 29 dicembre 2022, n. 32 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2023)"; la legge della regione Calabria n. 22 del 24/05/2023, recante "Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità"; la legge della regione Calabria n. 24 del 26/05/2023, recante "Interventi normativi sulle leggi regionali n. 19/1986, n. 28/1986, n. 7/1996, n.19/2002, n. 15/2006, n. 22/2010, n. 45/2012, n. 2/2013, n. 24/2013, n. 30/2016, n. 9/2018, n. 5/2021, n. 8/2023, n. 9/2023 e disposizioni normative"; la legge della provincia autonoma di Trento n. 4 del 26/05/2023, recante "Variazione al bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023 - 2025 e disposizioni urgenti in materia di tributi locali, di finanza locale, di patrimonio, di contratti pubblici e di personale"; la legge della regione Veneto n. 10 del 24/05/2023, recante "Istituzione della “Giornata ecologica regionale"; la legge della regione Umbria n. 7 del 26/05/2023, recante "Ulteriore modificazione alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)". (segue) (Com)