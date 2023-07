Governo: Cdm non impugna nessuna delle 22 leggi regionali esaminate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E ancora la presidenza del Consiglio rende noto che il Consiglio dei ministri ha stabilito di non impegnare la legge della regione Abruzzo n. 23 del 05/06/2023, recante "Definizione agevolata carichi affidati all’Agente della riscossione relativamente alla tassa automobilistica dovuta dai cittadini residenti nel cosiddetto 'cratere', con riguardo alle annualità di imposta 2009 e 2010 e ulteriori disposizioni urgenti"; la legge della regione Abruzzo n. 25 del 06/06/2023, recante "Riordino del comparto della committenza della regione Abruzzo"; la legge della regione Liguria n. 11 del 05/06/2023, recante "Ulteriori disposizioni di adeguamento dell’ordinamento interno del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria"; la legge della regione Toscana n. 24 del 07/06/2023, recante "Disciplina dei siti estrattivi in esaurimento da riqualificare. Modifiche alla l.r. 35/2015"; la legge della regione Emilia-Romagna n. 5 del 13/06/2023, recante "Autorizzazione alla partecipazione della regione Emilia-Romagna all’associazione 'Hydrogen europe'"; la legge della regione Lazio n. 6 del 12/06/2023, recante "Istituzione delle commissioni speciali expo 2030 e grandi eventi, giubileo 2025, Piani di zona per l’edilizia economica e popolare e semplificazione amministrativa. Modifica alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente disposizioni relative al sistema organizzativo, alla dirigenza e al personale regionale"; la legge della regione Abruzzo n. 26 del 09/06/2023, recante "Riconoscimento della Città di Penne come 'Città della sartoria artigianale'"; la legge della regione Abruzzo n. 28 del 09/06/2023, recante "Istituzione del Premio Internazionale Alfredo Salerno"; la legge della regione Abruzzo n. 29 del 09/06/2023, recante "Partecipazione della Regione al Concorso Internazionale 'Maria Caniglia'"; la legge della regione Veneto n. 11 del 14/06/2023, recante "Modifica della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 'Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta' e successive modifiche ed integrazioni" e la legge della regione Puglia n. 10 del 15/06/2023, recante "Valorizzazione, promozione e sostegno della cultura bandistica pugliese. Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali)". (Com)