Sardegna: Solinas, rafforzato dialogo con Governo per nuovo impulso sulle incompiute (2)

- Sopralluogo anche alla diga di Cumbidanovu, sull'alto Cedrino, dove, grazie al rinnovato impegno tra Regione e Ministero, alla fine del 2022, è stato possibile destinare nuove risorse necessarie per far ripartire i cantieri. “La presenza del Ministro a Orgosolo – sottolinea l'assessore Saiu – conferma l'attenzione del Governo anche per le zone interne della Sardegna. A breve partiranno i lavori sul primo lotto, per la realizzazione del corpo diga, e dal bilancio regionale arriveranno ulteriori 18 milioni di euro per la copertura finanziaria anche del secondo lotto che consentirà il completamento dell'opera. È una buona notizia e andiamo avanti in questa direzione convinti che anche il nuorese, le zone interne della Sardegna debbano avere la giusta attenzione” (Rsc)