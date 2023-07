Mar Nero: Casa Bianca, decisione russa sul grano è pericolosa, Mosca torni sui suoi passi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione della Federazione Russa, che ha annunciato la sospensione dell’accordo per il transito del grano nel Mar Nero, è irresponsabile e pericolosa. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “La decisione di Mosca avrà impatti devastanti sulla sicurezza alimentare in tutto il mondo, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo: i prezzi del grano e del mais sul piano globale stanno già aumentando, e chiediamo al governo russo di tornare sui suoi passi”, ha detto. (Was)