Forza Italia: Tajani, il pensiero politico di Berlusconi andrà avanti

21 luglio 2021

- Il pensiero politico di Berlusconi è destinato ad andare avanti. Lo ha detto il segretario nazionale di Forza Italia (FI) e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo a “Zona bianca”. Come fu per De Gaulle, il progetto politico di Berlusconi andrà avanti secondo il segretario nazionale di FI. “Mi ha dato molto in 30 anni”, ha detto Tajani osservando che il più grande insegnamento è stata l’umiltà. “Prima di avere i gradi bisogna essere dei buoni soldati”, ha concluso.(Res)