Usa: Camera, democratici si preparano a chiedere la censura del deputato repubblicano George Santos

- Tre deputati democratici si stanno preparando ad annunciare una risoluzione per censurare il repubblicano George Santos, da mesi al centro di critiche per una serie di bugie raccontate prima e dopo le elezioni di medio termine dello scorso anno, relativamente alla sua famiglia, al suo percorso di studi e alla sua carriera. Nella bozza della risoluzione, ottenuta dal portale di informazione “The Hill”, si fa riferimento alle menzogne raccontate da Santos in merito ai suoi trascorsi accademici e professionali, in particolare agli incarichi che il deputato repubblicano ha affermato di aver ricoperto in aziende come Goldman Sachs e Citigroup. I democratici Ritchie Torres, Robert Garcia e Dan Goldman annunceranno ufficialmente la proposta durante una conferenza stampa al Congresso, nelle prossime ore. Il Partito democratico ha già tentato di far espellere Santos, senza avere successo, dopo che nei confronti del deputato sono stati emessi 13 capi di imputazione per frode e appropriazione indebita di fondi pubblici. (Was)