Piemonte: a fine luglio il 39esimo Festival mondiale della sartoria a Biella

- Si svolgerà dal 31 luglio al 5 agosto la 39esima edizione del Festival mondiale della sartoria. L'evento si svolgerà a Biella, che accoglierà oltre 260 sarti da 34 nazioni. "La Regione Piemonte è onorata di ospitare il 39° congresso della World Federation of Master Tailors - ha dichiarato il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio - Il tessile Italiano, e quello Biellese in particolare, rappresentano un fiore all'occhiello del nostro Paese che lo rende noto e ammirato in tutto il mondo. Il Congresso è poi l'occasione per mettere in vetrina le bellezze della nostra terra. La città, con il suo patrimonio architettonico, artistico, ma anche di documentazione industriale, oltre al contesto paesaggistico in cui si incastona", ha concluso. (Rpi)