Difesa: segretario Usa sente omologo ucraino, focus su assistenza militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo ucraino, Oleksii Reznikov, in vista della riunione del gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina in programma per domani. Le parti, riferisce una nota, hanno discusso le necessità delle Forze armate ucraine per quanto riguarda la fornitura di munizioni e sistemi per la difesa aerea, nel quadro della guerra con la Russia. Particolare attenzione è stata dedicata anche all’importanza di rafforzare le capacità militari di Kiev nel lungo termine, per prevenire future aggressioni. (Was)