Trasporti: Paita (Az-Iv), ritardi e cancellazioni, Salvini batta un colpo

- "Un altro lunedì di passione sulla rete dei trasporti italiana. La penisola è invasa dai turisti, ma bastano banali incidenti per bloccare treni e aerei da nord a sud. Salvini, se ci sei batti un colpo". Lo dice la coordinatrice di Italia viva e presidente del Gruppo Azione-Italia viva al Senato, Raffaella Paita. "Il ministro delle Infrastrutture si occupi del sistema ferroviario, e dei ritardi che ormai riguardano sia i treni ad alta velocità che i pendolari. Per non parlare degli aerei. L'incendio all'aeroporto di Catania ha solo aggravato una situazione già al collasso. Servono risorse, non propaganda", conclude Paita. (Rin)