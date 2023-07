Usa: da Fda via libera a nuovo anticorpo contro la malattia da Rsv nei bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia statunitense per l’alimentazione e il farmaco (Fda) ha dato il via libera alla commercializzazione del farmaco nirsevimab, un anticorpo a lunga durata d’azione destinato ai neonati come forma di prevenzione contro il virus respiratorio sinciziale umano (Rsv), che ancora oggi rappresenta una tra le principali cause di ospedalizzazione dei bambini di età inferiore ad un anno negli Stati Uniti. L’anticorpo, che sarà commercializzato con il nome di Beyfortus, sarà somministrato con una singola iniezione prima della stagione in cui si registra un picco di casi associati alla malattia, tipicamente durante l’autunno e l’inverno. L’autorizzazione della Fda consentirà anche di richiedere una seconda dose per i neonati fino a due anni di età che saranno ancora vulnerabili alla malattia. “La malattia da Rsv può avere conseguenze molto serie in neonati e bambini: la misura annunciata oggi contribuirà in maniera significativa a ridurne l’impatto sulla società e sul sistema sanitario”, ha commentato John Farley, direttore dell’ufficio per le malattie infettive della Fda. Il farmaco dovrà essere approvato anche dai Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (Cdc). (Was)