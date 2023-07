© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le guide turistiche aspettavano da 10 anni la riforma che oggi siamo riusciti ad approvare in Consiglio dei ministri. Una grande soddisfazione per una professione centrale per il settore, che merita di essere difesa dagli abusivi". Lo scrive su Twitter il ministro del Turismo, Daniela Santanchè. (Rin)