Ue-Celac: vertice Bruxelles, verso una cooperazione più stretta fra i due continenti

- L'Unione europea e i Paesi dell'America latina e dei Caraibi sono una famiglia. Queste le parole di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, che in apertura del vertice Ue-Celac di Bruxelles ribadisce l'importanza della cooperazione fra le due regioni. Cooperazione, come ribadito a più riprese durante la prima giornata di summit, che dovrebbe segnare un nuovo inizio nei rapporti con i Paesi presenti al vertice. "Condividiamo una rete di legami economici molto vivace. Se guardiamo alla nostra cooperazione commerciale, ad esempio, vediamo che è cresciuta del 40 per cento negli ultimi quattro anni. Questi legami profondi hanno sempre tenuto vicini i nostri due continenti, anche quando non potevamo riunirci in un vertice come questo. Ma credo che siamo lontani dal realizzare il nostro grande potenziale. C'è ancora molto da fare", ha dichiarato Von der Leyen nel corso del suo intervento pomeridiano. (segue) (Beb)