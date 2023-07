Ue-Celac: vertice Bruxelles, verso una cooperazione più stretta fra i due continenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una visione ribadita proprio dalla presidente dell'esecutivo Ue in mattinata, quando in un punto stampa con il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha annunciato un piano di investimento da 45 miliardi di euro per la regione (Global gateway). "Proponiamo di portare oltre 45 miliardi di euro di investimenti europei di alta qualità in America Latina e nei Caraibi. Oltre 135 progetti sono già in cantiere: dall'idrogeno pulito alle materie prime essenziali, dall'espansione della rete di cavi dati ad alte prestazioni, alla produzione dei più avanzati vaccini a base di mRna", ha dichiarato Von der Leyen. "L'Ue, l'America latina e i Paesi caraibici hanno bisogno l'uno dell'altro più che mai. Il mondo in cui viviamo è più competitivo e conflittuale di sempre. Abbiamo bisogno di rendere le nostre economie più resilienti dagli choc esterni, combattere le disuguaglianze e la povertà nelle nostre società e avere partner affidabili, nel breve e nel lungo termine", ha concluso Von der Leyen, ribadendo l'importanza del rafforzamento dei rapporti fra i continenti. (segue) (Beb)