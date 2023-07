Ue-Celac: vertice Bruxelles, verso una cooperazione più stretta fra i due continenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rapporti ribaditi anche dall'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri, Josep Borrell, e dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, entrambi concordi nel confermare la volontà di aumentare la cooperazione fra i due continenti, "che insieme rappresentano il 20 per cento del Pil mondiale e un miliardo di persone", anche attraverso i memorandum d'intesa firmati nel corso della giornata (Honduras, Ecuador, El Salvador, Argentina), per promuovere collaborazioni in ambito ambientale e climatico, energetico, economico e industriale, in ricerca e innovazione e nella promozione della pace globale, con il fermo appoggio all'Ucraina e la condanna della guerra di aggressione della Russia. "Condividiamo lo stesso destino nella Carta delle Nazioni Unite. Ci basiamo su di essa e dobbiamo difenderla. Non accetteremo mai che la forza faccia diritto e vogliamo rispetto per le leggi internazionali e rispetto per la Carta delle Nazioni Unite. Lo avete dimostrato con il vostro sostegno alla risoluzione dell'Onu sulla guerra della Russia, e di questo vi ringraziamo", ha dichiarato ancora Von der Leyen. (segue) (Beb)