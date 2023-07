Ue-Celac: vertice Bruxelles, verso una cooperazione più stretta fra i due continenti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un vertice, quello Ue-Celac, che non si teneva da otto anni, dal lontano giugno 2015. Anni in cui il mondo è cambiato, soprattutto geopoliticamente. "Il nostro Paese ha speso sei anni lontano da ogni tipo di attività politica internazionale, negando l'importanza di buone relazioni internazionali, scambi commerciali e investimenti esteri. Siamo tornati al governo per portare il Brasile, ancora una volta, ad essere protagonista nell'arena internazionale", ha detto in merito il presidente brasiliano Lula nel punto stampa congiunto con von der Leyen, ribadendo anche l'impegno del Paese nella transizione green. "L'attività economica in Brasile è molto intensa adesso e vogliamo condividere i benefici con i nostri partner europei, con i nostri partner nel Mercosur e nell'America caraibica. Ma, ancora più importante, vogliamo rafforzare con l'Unione europea non solo le discussioni sullo sviluppo industriale e la crescita, ma anche sui problemi climatici", ha poi concluso. (segue) (Beb)