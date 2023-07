Ue-Celac: vertice Bruxelles, verso una cooperazione più stretta fra i due continenti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo Mercosur non sembra tuttavia ancora vicino alla firma definitiva, anche se ci sono stati passi sulla spinta dell'incontro Lula-von der Leyen, con la presidente dell'esecutivo Ue reduce anche da un viaggio nel Paese verdeoro dello scorso mese di giugno. "Vogliamo lavorare mano nella mano con voi, per affrontare le maggiori sfide del nostro tempo. Tutto questo è possibile se riusciamo a tagliare il traguardo dell'accordo Ue-Mercosur. La nostra ambizione è quella di appianare al più presto le divergenze ancora esistenti, in modo da poter concludere questo accordo", perché l'accordo sia "vantaggioso per entrambe le parti", ha dichiarato von de Leyen a margine dell'incontro con il presidente Brasiliano. La risposta di Lula è arrivata nell'intervento al vertice della sera, quando ha definito l'accordo sì "una priorità", ma che non deve essere "basato sulla fiducia e non sulle minacce". Un accordo che dovrebbe essere, secondo il leader brasiliano, "equo, sostenibile e inclusivo". (segue) (Beb)