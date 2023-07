Ue-Celac: vertice Bruxelles, verso una cooperazione più stretta fra i due continenti (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In passato, proprio Lula ha censurato Bruxelles per le richieste rispetto di alti standard ambientali, con relative possibili sanzioni, non "compatibili" con i livelli socio economici del Paese. "La difesa dei valori ambientali, che tutti condividiamo, non può essere una scusa per il protezionismo", ha poi ribadito nel corso del suo intervento. Ottimismo sul tema che trapela anche da parte del primo ministro dei Paesi Bassi Mark Rutte, che in un punto stampa ha ribadito la possibilità di chiudere l'accordo entro la fine dell'anno. "Il problema, naturalmente, è la clausola di sostenibilità ambientale. Le clausole di sostenibilità ambientali sono importanti per Paesi come il mio, ma anche per lo stesso Lula", ha dichiarato. "Non dimentichiamoci che, quando parliamo di foresta pluviale tropicale, parliamo di 25 milioni di persone che vivono lì", ha poi concluso. (segue) (Beb)