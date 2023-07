Ue-Celac: vertice Bruxelles, verso una cooperazione più stretta fra i due continenti (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sullo sfondo, nonostante l'ottimismo dei rapporti commerciali, rimane la questione dell'aggressione russa in Ucraina, che non è stata condannata da tutti i leader latino-americani e che rimane di stretta attualità dopo l'annuncio del Cremlino di non voler rinnovare l'accordo sui cereali nel Mar Nero. "Sia chiaro: questo accordo è molto importante, perché insieme alle corsie di solidarietà europee contribuisce a far sì che i Paesi più vulnerabili abbiano accesso ai cereali e ai fertilizzanti di cui hanno bisogno per la loro popolazione. Ed è per questo che sosteniamo pienamente tutti gli sforzi del segretario generale Onu, Antonio Guterres, per assicurare la continuità di questo accordo", ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo Michel al suo arrivo al vertice di Bruxelles. "Il sostegno dell'Unione Europea all'Ucraina è fermo, chiaro, e non cambierà mai", ha aggiunto. "Sono molto soddisfatto che la stragrande maggioranza dei Paesi latinoamericani abbia votato a favore della risoluzione dell'Assemblea delle Nazioni Unite che condanna la Russia. È un segnale chiaro e forte. Anche se non c'è l'unanimità, è un segnale forte", ha poi proseguito. (segue) (Beb)