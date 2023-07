Ue-Celac: vertice Bruxelles, verso una cooperazione più stretta fra i due continenti (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre parliamo – ha però ricordato Michel - un membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sta attaccando un Paese vicino. La guerra illegale della Russia contro l'Ucraina è una tragedia per l'Ucraina e per il mondo, con conseguenze devastanti sulla sicurezza alimentare, sui prezzi dell'energia e sull'economia globale. Ogni Paese del pianeta deve essere al sicuro ed è per questo che non deve essere permesso alla Russia di avere successo. Sarebbe una ricetta per il disastro, per il multilateralismo e per il sistema basato sulle regole", ha poi affermato. "Con i leader che sono qui oggi – ha concluso - condividiamo regole comuni, valori, cultura e profondi legami sociali ed economici, e siamo una forza potente nell'Assemblea delle Nazioni Unite a difesa della democrazia, del multilateralismo e dei diritti umani". Concetto sottolineato anche dalla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, che chiama i leader partecipanti al vertice di Bruxelles a approvare conclusioni di condanna chiare verso la Russia. "Cercheremo di assicurarci che venga espresso un linguaggio forte di condanna universale su quanto sta accadendo in Ucraina. Per noi è importante che tutti i nostri partner internazionali dicano che prima di tutto non si può discutere di Ucraina senza l'Ucraina, e che la pace deve avvenire con l'integrità territoriale e la giustizia", ha dichiarato Metsola. (Beb)