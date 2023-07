Russia: fonti Telegram, gruppo Wagner chiude la sua principale base militare a Krasnodar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Wagner ha chiuso la sua base principale situata presso il campo di addestramento militare di Molkino, nel territorio di Krasnodar, nella Russia meridionale. Lo riferisce il canale Telegram della compagnia mercenaria russa in un video in cui si vedono i combattenti Wagner ritirare le insegne prima di trasferirsi in "nuovi luoghi di schieramento" non specificati. La base, secondo quanto si apprende, dovrebbe ufficialmente cessare le proprie attività il prossimo 30 luglio. (Res)