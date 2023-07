Usa-Israele: Biden ha invitato Netanyahu a recarsi in visita a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha invitato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, a recarsi in visita a Washington. Lo ha confermato l’ufficio del premier dopo la telefonata organizzata oggi tra i due leader, circa sette mesi dopo l’insediamento del nuovo governo israeliano e in vista della visita negli Stati Uniti del presidente Isaac Herzog, domani e dopodomani. La telefonata si è incentrata anche sulle attività destabilizzanti dell’Iran a livello regionale, oltre alla necessità di normalizzare le relazioni tra Israele e i Paesi arabi. Netanyahu ha anche detto a Biden di essere “intenzionato a provare a costruire un consenso generale” in merito alla riforma del sistema giudiziario israeliano. Infine, i due leader hanno discusso la situazione in Cisgiordania, sottolineando la necessità di garantire la stabilità e la sicurezza dei civili. (Was)