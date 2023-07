Libano: riunione G5 a Doha, parlamento elegga un presidente per uscire dall'impasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo dei cinque (G5) sul Libano - composto da Egitto, Francia, Qatar, Arabia Saudita e Stati Uniti - si è riunito oggi nella capitale del Qatar, Doha, per discutere l'urgente necessità che i leader e i parlamentari libanesi accelerino lo svolgimento di elezioni presidenziali e attuino le riforme economiche necessarie per adempiere alle proprie responsabilità nei confronti dei cittadini. È quanto emerge dal comunicato diffuso oggi al termine della seconda riunione del gruppo. I cinque Paesi hanno riaffermato il loro impegno "per la sovranità e l'indipendenza del Libano", affermando di "seguire con preoccupazione" il fatto che sono trascorsi quasi nove mesi dalla fine del mandato del presidente Michel Aoun e che i leader politici libanesi non hanno ancora eletto un successore. “È essenziale che i deputati si assumano la loro responsabilità costituzionale e procedano all'elezione di un presidente per il Paese”. "Abbiamo discusso opzioni specifiche per agire contro coloro che bloccano i progressi in questo settore", si legge nella dichiarazione, in cui vengono delineati i criteri per eleggere il prossimo presidente. (segue) (Lib)