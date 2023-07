Libano: riunione G5 a Doha, parlamento elegga un presidente per uscire dall'impasse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per rispondere alle aspirazioni del popolo libanese e soddisfare i suoi bisogni urgenti, il Libano deve eleggere un presidente che incarni l'integrità (del Paese), che sia unificante, che metta al primo posto gli interessi del Paese, che dia priorità al benessere dei suoi cittadini e che formi una coalizione globale per attuare le riforme economiche di base, in particolare quelle raccomandate dal Fondo monetario internazionale, al fine di sbloccare aiuti di 3 miliardi di dollari per tirare fuori il Paese della sua crisi economica che è in corso dal 2019", prosegue la dichiarazione. "I nostri Paesi sono pronti a collaborare con il Libano per sostenere l'attuazione di queste misure di riforma, che sono inevitabili per la futura prosperità, stabilità e sicurezza del Paese". i rappresentanti dei cinque Paesi hanno quindi sottolineato l'urgenza "della riforma giudiziaria e dell'applicazione dello stato di diritto, in particolare per quanto riguarda l'inchiesta sull'esplosione del porto di Beirut nell'agosto 2020", esortando i leader e le parti libanesi "a prendere provvedimenti immediati per rompere l'attuale stallo politico". I cinque hanno quindi invitato il governo libanese a proseguire con "l'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di altri accordi e risoluzioni internazionali pertinenti, comprese quelle emesse dalla Lega araba, oltre all'allegato al documento di accordo nazionale che garantisce la conservazione dei diritti nazionali e civili unità in Libano”. "Egitto, Francia, Qatar, Arabia Saudita e Stati Uniti mantengono il loro fermo sostegno al Libano e attendono con impazienza un coordinamento continuo a beneficio del popolo libanese", conclude la dichiarazione. (segue) (Lib)