Libano: riunione G5 a Doha, parlamento elegga un presidente per uscire dall'impasse (3)

- Il Libano non ha un capo dello Stato dopo la fine del mandato di Michel Aoun, lo scorso 31 ottobre. All'incontro hanno preso parte anche l'emissario della presidenza della Repubblica francese, Jean-Yves Le Drian, e gli ambasciatori in Libano di Washington, Parigi, Riyadh, Il Cairo e Doha. L'incontro del G5 fa parte della "missione esplorativa" di Le Drian, volta a "creare le condizioni per un dialogo disteso tra le forze politiche libanesi, che non comunicano tra loro", come ha spiegato l'ambasciatore francese a Beirut, Anna Grillo. Prima di questo incontro, però, "fonti politiche" avevano riferito al quotidiano panarabo "Al Sharq al Awsat" che l'iniziativa francese non aveva ricevuto il sostegno politico degli altri Paesi del G5. Secondo funzionari Usa, infatti, con questo intervento Parigi avrebbe "superato i limiti" del suo mandato, che consisteva nel sostenere la candidatura di Sleiman Frangieh, leader del movimento cristiano Marada e sostenuto dal "tandem sciita" formato dal filo-Hezbollah iraniano e il suo alleato Amal. Intanto, sulla questione della nomina di un nuovo presidente della Repubblica in Libano, secondo "Naharnet", nei prossimi giorni è prevista la visita a Beirut di un "inviato dal Qatar". (Lib)