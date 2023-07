Piemonte 2024: Rossi (Pd), prima riunione di coalizione per le elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono grato alle forze politiche e civiche che hanno accettato il nostro invito a mettersi in cammino insieme per gli appuntamenti elettorali del 2024. Lo ha affermato il segretario regionale del Partito Democratico del Piemonte, Domenico Rossi, al termine dell’incontro odierno nella sede Pd di via Coppino a Torino assieme ai rappresentanti di Verdi, Possibile, Demos, Sinistra Italiana, Più Europa, Radicali, Partito Socialista, Lista Civica Monviso, Volt e Torino Domani in vista delle prossime Regionali del 2024. "La storia ci insegna che non esistono esiti scontati e noi avvertiamo la responsabilità di pensare e realizzare un destino diverso per il Piemonte da quello immaginato dalla destra che oggi governa - ha continuato Rossi -. (segue) (Rpi)