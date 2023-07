Piemonte 2024: Rossi (Pd), prima riunione di coalizione per le elezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di un percorso 'aperto', che sono convinto saprà intercettare altri compagni di strada che con noi credono nel potenziamento della sanità pubblica, del trasporto pubblico, del diritto allo studio e che vogliono lottare per la transizione ecologica insieme alla tutela di tutte le fragilità. Tutto quello che la destra ha trascurato in questi cinque anni di disastrosa esperienza della giunta Cirio. Ci siamo confrontati sulla situazione politica attuale e cominciato a delineare i prossimi passi per la costruzione del programma e per l’individuazione del candidato o della candidata alla carica di Presidente", ha concluso Rossi. (Rpi)