Sudafrica: agenzia Fitch conferma rating creditizio "BB-" con outlook "stabile"

- L'agenzia Fitch ha confermato il rating creditizio "BB-" del Sudafrica con outlook "stabile", nonostante le interruzioni di corrente record programmate e il trasferimento al governo della maggior parte del debito pubblico in difficoltà della compagnia statale Eskom. L'economia più industrializzata dell'Africa non crescerà affatto in termini reali quest'anno a causa delle interruzioni di corrente, ha affermato Fitch. Tuttavia, sebbene anche l'elevato rapporto debito/Pil e il "modesto" consolidamento fiscale abbiano pesato sul rating creditizio del Sudafrica, esso è stato "sostenuto da una struttura del debito favorevole con scadenze lunghe e denominato principalmente in valuta locale, nonché da un quadro di politica monetaria credibile", spiega l'agenzia, giustificando la decisione. Il ministero del Tesoro del Sudafrica ha commentato in una nota che il governo sta attuando misure urgenti per ridurre le interruzioni di corrente a breve termine e riformare il settore per raggiungere la sicurezza energetica a lungo termine. "Nel medio termine, la strategia fiscale mira a raggiungere la sostenibilità fiscale riducendo il deficit di bilancio e stabilizzando il rapporto debito/Pil", ha affermato il Tesoro in una nota. (Res)