Berlusconi: Bernini, più di tutti ha inasprito pene per mafiosi

21 luglio 2021

- "Silvio Berlusconi è stato il capo di governo che più di tutti ha inasprito le pene per i mafiosi. Oggi fanno parte di Forza Italia le figlie di due vittime della mafia Marina Berlusconi ha rotto il silenzio per ricordarlo e soprattutto per difendere l’onore di chi ha fatto della lotta alla criminalità la sua bandiera. Questa è la verità, questa è la nostra storia". Lo scrive su Twitter la senatrice di Forza Italia e ministro dell'Università, Anna Maria Bernini. (Rin)