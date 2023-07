Usa: Blinken, mancata conferma degli ambasciatori da parte del Senato è irresponsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ritardi del Senato nel confermare le nomine dei funzionari del dipartimento di Stato è “preoccupante, e mette a rischio la sicurezza nazionale”. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, durante una conferenza stampa. “Ad oggi, ci sono più di 60 nomine in attesa di conferma, 38 delle quali sono già inaula al Senato: entro la fine dell’estate, rischiamo di non avere ambasciatori confermati in Paesi strategici come Egitto, Israele, Giordania e Libano”, ha detto, aggiungendo che il comportamento adottato da “una manciata di senatori” è “irresponsabile”. (Was)