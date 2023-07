Roma: si introducono in ex centro Alitalia e rubano una tonnellata di rame, 7 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del nucleo radiomobile di Roma unitamente ai militari della Stazione Roma Trullo hanno arrestato sette cittadini rom, tutti domiciliati presso il campo di via Candoni, gravemente indiziati del reato di furto aggravato in soccorso. I carabinieri sono intervenuti ieri sera presso l’ex struttura Centro Direzionale Alitalia - attualmente sottoposta ad amministrazione straordinaria - in seguito a una richiesta di soccorso da parte dei cittadini che avevano notato movimenti sospetti. I militari hanno sorpreso sette persone mentre asportavano cavi, placche, staffe e altro materiale costituito da rame, per un peso complessivo di circa 700 kg. All’esterno della struttura, il gruppo aveva già accatastato ulteriori 300 kg circa del medesimo materiale, pronto a essere portato via. Quanto rinvenuto dai carabinieri è stato sequestrato e affidato a personale di vigilanza privata.(Rer)