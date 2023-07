Fvg: assessore Immigrazione, unici strumenti sono hotspot e centro identificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento gli unici strumenti che possono essere messi in campo sul fronte immigrazione sono l’attivazione di un hotspot e la creazione di centro di identificazione. Lo ha detto oggi l'assessore regionale alla Sicurezza e immigrazione, Pierpaolo Roberti, al termine di una riunione con il prefetto di Trieste, Pietro Signoriello. "Gli episodi di violenza verificatisi nell'ultimo periodo nella nostra Regione sono una conseguenza della passata non gestione del fenomeno migratorio. Pensare che il tema dell'immigrazione possa essere affrontato solo consentendo a tutti coloro che arrivano sul nostro territorio di rimanervi senza alcuna forma di verifica o controllo o schierarsi contro interventi come le riammissioni informali - ha aggiunto - significa aprire la strada alla mancata gestione del fenomeno, che poi si traduce nell'impossibilità di integrazione nel tessuto economico e sociale e, nei casi più estremi, in episodi di violenza o illegalità". (Frt)