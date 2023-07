Milano: Incendio Rsa, consiglio comunale sospeso, cdx protesta assenza di Sala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si blocca la seduta del consiglio comunale in corso oggi a Palazzo Marino. La presidente Elena Buscemi è stata costretta a sospendere i lavori a causa della contestazione accesa dai consiglieri dell’opposizione per l’assenza del sindaco Giuseppe Sala e, quindi, per il suo mancato riferire sull’incendio alla Rsa “Casa per Coniugi”, per il quale sarebbero indagati anche due dirigenti comunali. Il primo cittadino aveva annunciato che avrebbe riferito dopo i funerali delle vittime. I consiglieri del centro destra hanno indossato il lutto al braccio e, posti al centro della stanza, hanno innalzato cartelli con scritto “Basta silenzi sulle case di riposo”. La maggioranza, attraverso le parole di Filippo Barberis, capogruppo del Partito democratico, ha dichiarato di “voler lavorare affinché il sindaco venga in aula a riferire prima della pausa estiva”, mentre dalle forze dell’opposizione c’è la richiesta che giovedì vi sia la certezza della presenza del sindaco in consiglio comunale lunedì prossimo. (Rem)