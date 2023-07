Maltempo: Laureti (Pd), in E-R lo Stato si gioca sua credibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Emilia-Romagna lo Stato si gioca la sua credibilità. Abbiamo visitato alcune tra le zone più colpite dalle frane e dall'alluvione, abbiamo ascoltato la preoccupazione degli amministratori locali e dei sindaci, abbiamo sentito l'angoscia di queste comunità. La ricostruzione è un'emergenza che il governo deve affrontare seriamente. Servono subito ristori al 100 per cento per le famiglie e le imprese colpite, come la presidente Meloni si era impegnata a fare, e servono finanziamenti ai Comuni che hanno anticipato risorse per le operazioni di emergenza e, adesso, temono il default. Torno dalla riunione della segreteria, che abbiamo voluto si tenesse a Forlì in segno di vicinanza a queste comunità ferite, con la consapevolezza che territori così possono e devono rialzarsi, come hanno già fatto in passato dando prova di coraggio e capacità. E lo devono fare per il valore economico, culturale, morale che rivestono per tutto il Paese. Per questo continueremo ad incalzare il governo perché agisca". Lo scrive Camilla Laureti della segreteria nazionale del Partito democratico in un post su Instagram.(Rin)