Sanità: Palazzi (Fd'I), da Regione Lazio straordinario piano di investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla giunta regionale del Lazio "un grande piano investimenti per una sanità sempre più moderna ed efficiente. Tanti gli interventi annunciati dal presidente Rocca e tante le risorse messe in campo per ammodernare e riorganizzare il patrimonio sanitario con il preciso obiettivo di dare risposte sempre più efficaci ai cittadini della nostra Regione. Investire in strutture e tecnologie sempre più avanzate e sicure è per la Regione Lazio una priorità." Lo afferma in una nota la consigliera regionale del Lazio di Fratelli d'Italia, Edy Palazzi. (Com)