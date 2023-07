Sanità: Tripodi (Lega), nel Lazio investiti 1,2 miliardi, al centro Latina e provincia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca "sblocca uno dei più importanti investimenti nella sanità: 1,2 miliardi di euro. Un provvedimento vitale per il territorio, a partire dalle province, che si aggiunge al mezzo miliardo di euro saldato per coprire le perdite delle aziende ospedaliere a pochi mesi dall'insediamento dell'amministrazione". Lo afferma in una nota il consigliere della Regione Lazio della Lega, Angelo Tripodi. "Anche Latina e la provincia saranno protagoniste: dai potenziamenti tecnologici per i nuovi ospedali nel capoluogo e nel sud pontino alle case delle comunità di Aprilia, Cori e Minturno - spiega -. Vitali gli investimenti Inail, confermati dall'allora sottosegretario Claudio Durigon nella precedente legislatura, per la costruzione del nuovo ospedale di Latina con oltre 260 milioni di euro e del nuovo ospedale del Golfo, per circa 180 milioni di euro, ma anche per i nosocomi in zone sismiche e la sicurezza delle strutture sanitarie, compresi gli ospedali di Latina, Formia, Terracina e Fondi per 9 milioni di euro. Occorre accelerare l'iter per il nuovo ospedale di Latina - sottolinea Tripodi -, che sorgerà a Borgo Piave grazie all'intuizione geniale dell'allora sindaco Vincenzo Zaccheo e sarà strategico con le opere complementari della Roma-Latina in cantiere ideate e salvate dal centrodestra. Certamente Rocca sbloccherà quest'opera al più presto". (Com)