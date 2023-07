Italia-Vietnam: Piantedosi riceve ministro Pubblica sicurezza al Viminale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha incontrato oggi al Viminale il ministro della Pubblica sicurezza della Repubblica socialista del Vietnam, generale To Lam, incontro che avviene in concomitanza dei 50 anni dallo stabilimento delle relazioni diplomatiche tra i nostri Paesi. "Il proficuo incontro tra i nostri premier dello scorso dicembre, e l’imminente visita del vostro presidente della Repubblica al presidente (Sergio) Mattarella ha aperto la strada a un nuovo percorso di intensificazione delle relazioni bilaterali, e abbiamo l’opportunità di lanciare insieme una strategia che coniughi i temi della sicurezza con quelli dello sviluppo e della legalità, presupposti necessari per lo sviluppo socio-economico", ha dichiarato il ministro. Nel corso del colloquio si è parlato di intensificare l’attività di formazione e condivisione di esperienze tra le Forze di polizia. “Siamo determinati - ha aggiunto Piantedosi - a lavorare insieme per rendere più efficace l’azione di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, al traffico illecito di stupefacenti, contrasto al terrorismo“. (Com)