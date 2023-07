Rifiuti: presidente Municipio VIII, cittadini puliscono da soli città, nuovo Dg Ama li incontri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri, in una nota invita il nuovo direttore generale di Ama, Alessandro Filippi "a incontrare i cittadini che stanno prendendosi cura della città nell'emergenza rifiuti in corso a Roma. In attesa delle prossime occasioni, rispetto allo spazzamento e alla pulizia di strade pubbliche in particolare alla Garbatella, invito Filippi a incontrarli insieme per dare conto di quello che si sta facendo in questo momento per risolvere la crisi sui rifiuti e le difficoltà che ha avuto l'azienda nel corso degli ultimi mesi nella gestione del decoro urbano", conclude. (Com)