Grecia: incendio Kouvaras, arrestato un uomo sospettato di aver appiccato rogo

- Le autorità greche hanno arrestato un uomo di nazionalità straniera sospettato di aver appiccato l’incendio divampato oggi a Kouvaras, nell’Attica orientale. Lo rende noto l’agenzia di stampa “Ana-Mpa” sulla base di quanto riferito dal portavoce dei vigili del fuoco, Giannis Artopairos. A causa dell’incendio, scoppiato in un’area boschiva e propagatosi per oltre 10 chilometri in due ore, diverse località sono state evacuate per precauzione. “La situazione sembra essere molto migliorata, mentre le squadre sul posto sono state rafforzate”, ha spiegato Artopairos. Complessivamente, sono stati impiegati 210 uomini dei vigli del fuoco, 68 veicoli, 10 aerei e sei elicotteri. In generale, nel corso della giornata sono numerosi gli incendi divampati in tutta la Grecia. Il presidente della Federazione panellenica dei sindacati dei vigili del fuoco, Dimitris Stathopoulos, interpellato dall’emittente televisiva “Mega” ha parlato di “almeno 60 fronti di fuoco” nel Paese.(Gra)