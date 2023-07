Sanità: dal San Giacomo a nuovi ospedali, nel Lazio piano da 1,2 miliardi, Rocca "il più grande"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla riapertura del San Giacomo di Roma all’adeguamento sismico e antincendio di Asl e ospedali, fino all’acquisto di nuovi macchinari. Sono 37 gli interventi per potenziare la sanità del Lazio programmati dalla Regione Lazio per quasi 1,2 miliardi di euro. La Giunta regionale, presieduta da Francesco Rocca, ha infatti approvato oggi pomeriggio l’aggiornamento del piano di investimenti in edilizia sanitaria. Nello specifico è di un miliardo e 171 milioni di euro l’investimento complessivo. Si tratta di risorse statali già stanziate, ma non ancora impegnate: 633 milioni di euro erano in attesa di un Accordo di Programma con il ministero della Salute, mentre altri 537 milioni di euro risultavano ancora da programmare. "Oggi abbiamo approvato in giunta il più grande piano di investimenti nella storia della Regione Lazio, utilizzando risorse che non sono state spese nella precedente giunta. Investimenti che vanno a cambiare il volto della Regione Lazio. Un lavoro senza precedenti", ha detto il presidente Rocca presentando il piano di investimenti. (segue) (Rer)