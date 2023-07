Sanità: dal San Giacomo a nuovi ospedali, nel Lazio piano da 1,2 miliardi, Rocca "il più grande" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda gli interventi più simbolici per ogni provincia, Rocca ha tenuto a sottolineare che per Roma, "trovo simbolico l'investimento sulla radioterapia a Civitavecchia. È qualcosa di cui vado particolarmente orgoglioso, si tratta di investimenti per prevenire disagi a pazienti con patologie più serie ed evitare che debbano fare avanti e indietro da Roma", ha dichiarato Rocca. A Rieti "verrà fatto il nuovo ospedale, ma anche la riconversione del vecchio ospedale De Lellis. Il nuovo ospedale di Latina è fondamentale per completare l'offerta, anche con la cardiochirurgia, per dare la possibilità di non arrivare fino a Roma. Infine, è importante anche il nuovo ospedale di Acquapendente, per Viterbo" ha concluso Rocca. (Rer)