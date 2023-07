Decreto Infrazioni: Rojc (Pd), governo preclude discussione vera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un decreto assolutamente inadeguato rispetto all'obiettivo che dovrebbe raggiungere. Contiene troppe norme, troppo disparate e frastagliate. E' chiaro che il governo lo usa come grimaldello per ottenere determinati risultati precludendo una discussione vera, come appare evidente dall'emendamento sull'Ilva, cui daremo battaglia". Lo afferma la capogruppo Pd nella commissione Politiche europee al Senato, Tatjana Rojc. "Un decreto che nasce dalla proclamata volontà del governo di portare infrazioni da 82 alla media europea di 66 ma che in realtà - aggiunge - si è trasformato in una specie di omnibus in cui inserire un po' di tutto e non sempre con finalità chiare. La stessa tempistica imposta dalla maggioranza in Commissione ci impedisce di fare un costruttivo lavoro di opposizione, con valutazioni e proposte". (Rin)