Caldo: Gualtieri, a Roma temperature eccezionali, pronto Piano per proteggere comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Roma in questi giorni "affronta un’ondata di calore tra le più eccezionali degli ultimi anni. I cambiamenti climatici purtroppo si fanno sentire con il loro pesante impatto su tutti noi, cittadini e turisti. Come Roma Capitale abbiamo formulato un Piano caldo e siamo impegnati al massimo per monitorare la situazione e per adottare tutte le misure necessarie a proteggere la nostra comunità". Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "Già oggi la nostra protezione civile ha messo in campo 10 squadre con 20 persone pronte a raggiungere eventuali punti critici, come blocchi stradali e incendi. Domani i volontari e gli operatori, insieme ad Acea e Croce Rossa, saranno in 28 punti sensibili, dal centro alla periferia, con 80 persone impegnate a consigliare buone pratiche di autoprotezione, ad attivare il primo soccorso in caso di necessità e ad intervenire per favorire l’idratazione, anche distribuendo bottigliette di acqua. Inoltre - aggiunge - è attiva una vigilanza antincendio continua con una capacità di intervento rapida, come dimostrato anche dal pronto intervento effettuato oggi al parco del Pineto". (segue) (Com)