Caldo: Gualtieri, a Roma temperature eccezionali, pronto Piano per proteggere comunità (2)

- "Ovviamente - prosegue Gualtieri - è importantissimo bere molta acqua, cercando di mantenere una buona idratazione. Roma è ricchissima di fonti di approvvigionamento idrico completamente gratuite per i tutti i cittadini e i turisti e, grazie alla app Waidy Wow, scaricabile gratis da qualsiasi device, è possibile consultare la mappa delle 3.500 fontane, fontanelle e casette dell’acqua disponibili sul territorio comunale e trovare la più vicina. L’assessorato alle Politiche sociali ha inviato fondi ai Municipi per realizzare i punti blu al mare, dove gli anziani possono andare e ottenere ombrellone, sdraio e pranzo gratis. Inoltre, insieme all’assessorato allo Sport, per il secondo anno consecutivo, è stata attivata l’iniziativa "Piscine all'aperto", che garantisce l’accesso gratuito per gli over 70 nelle 17 piscine comunali e in altre strutture. Infine, da giorni, sono state allertate anche tutte le case di riposo e cohousing di Roma Capitale per portare avanti un piano benessere che prevede, tra le altre cose, la cura per l'idratazione degli anziani", sottolinea. "Se avete domande o avete bisogno di supporto - conclude -, non esitate a contattare i nostri servizi di emergenza o le linee guida che mettiamo a disposizione. La sala operativa della Protezione Civile di Roma Capitale è attiva 24 ore su 24 attraverso l’apposito numero verde". (Com)